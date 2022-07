Ele foi levado inicialmente para o Pronto Socorro Doutor Armando Gomes de Sá Couto, no centro de São Gonçalo - Reprodução G.Maps

Publicado 14/07/2022 17:39 | Atualizado 14/07/2022 17:45

Rio - Um servidor público de São Gonçalo foi baleado, nesta quinta-feira (14), no bairro Santa Luzia, no município da Região Metropolitana do Rio. O funcionário deu entrada no Pronto Socorro Central, no bairro Zé Garoto, onde recebeu os primeiros atendimentos foi transferido para outra unidade.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, o funcionário passa por atendimento na Unidade Municipal de Pronto Atendimento, no bairro Nova Cidade. Ele está em observação e seu estado é estável. Ainda em nota, a prefeitura disse que comunicou o caso para o 7º BPM (São Gonçalo).

"A Prefeitura de São Gonçalo está acompanhando o caso e dando todo o suporte necessário ao funcionário", comunicou.

A Polícia Militar foi procurada para falar sobre o caso, mas informou que no momento do ocorrido não havia nenhuma ação na região do bairro Santa Luzia. A Polícia Civil ainda não respondeu aos questionamentos.