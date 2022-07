A rodovia Niterói-Manilha foi completamente interditada por conta do protesto de moradores do Jardim Catarina - Reprodução de vídeo

A rodovia Niterói-Manilha foi completamente interditada por conta do protesto de moradores do Jardim CatarinaReprodução de vídeo

Publicado 16/07/2022 17:35 | Atualizado 16/07/2022 17:52

Rio - Um protesto feito por moradores do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, bloqueou o trânsito na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) na tarde deste sábado (16). A manifestação denuncia ação policial na comunidade que teria resultado em disparo de fuzil que feriu um jovem identificado como Gabriel Albuquerque Souza, de 20 anos.



Para bloquear a via, os moradores arrastaram pneus e madeiras para o centro da pista e atearam fogo. Faixas com o pedido de paz também foram levadas pelos locais. Segundo informações preliminares, Gabriel foi atingido na perna e socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde foi submetido a cirurgia e permanece em estado estável.



Gabriel teria sido atingido no mesmo momento em que PMs realizavam uma abordagem a traficantes dentro da comunidade.



De acordo com a Polícia Militar, PMs do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam patrulhamento de rotina na região quando foram atacados por homens que traficavam na região. O grupo vendia drogas no momento em que os policiais chegaram e deram ordem de parada.



Após o cronfronto, um dos envolvidos foi preso. O suspeito, conhecido como JR, é apontado pela PM como um dos criminosos que comandam o tráfico de drogas no Jardim Catarina.



Durante a ação, a PM informou que foram apreendidos uma pistola calibre 40 mm, um rádiocomunicador, duas motors e drogas. Após a ocorrência, o caso foi registrado na 73ª DP (Neves).