Filipe Ret durante a festa que motivou busca da PolíciaDivulgação

Publicado 19/07/2022 08:28 | Atualizado 19/07/2022 08:38

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ) cumprem cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao rapper Filipe Ret. Investigação acontece após suposta distribuição gratuita de cigarros de maconha em uma festa dada pelo artista, há cerca de um mês, no Vivo Rio, casa de shows na Zona Sul da cidade. O cantor está em um resort em Angra dos Reis, Região da Costa Verde do estado, onde a polícia também cumpre um mandado.



Um dos endereços que receberam a visita dos policiais civis foi a casa dele, em um prédio no Flamengo. O apartamento teve de ser aberto por um chaveiro, pois estava vazio. Na residência, a equipe apreendeu maconha e material para enrolar cigarros. A quantidade, contudo, não foi informada.



Já era de conhecimento dos policiais que o cantor estaria hospedado em um resort em Angra dos Reis. Um mandado também foi expedido para buscas no local.



Até o momento, a reportagem do DIA não conseguiu contato com a defesa do cantor.