Polícia Militar encontra câmeras de monitoramento instaladas por traficantes em comunidades da Zona Norte - Divulgação/ PMERJ

Publicado 20/07/2022 17:20

Rio - Policiais da 16º BPM (Olaria) apreenderam, nesta quarta-feira (20), câmeras de segurança instaladas por traficantes que monitoravam ações da Polícia Militar nas comunidades de Vigário Geral e Parada de Lucas, na Zona Norte. Os equipamentos ficavam escondidos em caixas pretas.

De acordo com a corporação, um criminoso foi preso, dois carros foram recuperados e um roteador de internet foi apreendido na ação.



As apreensões aconteceram durante uma operação do batalhão para garantir a segurança das equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) , que atuam na região para realizar a Operação Estação Segura.