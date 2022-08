Fuzil e drogas, que ainda não foram contabilizadas, apreendidas no Complexo do Chapadão - Divulgação

Publicado 08/08/2022 10:04

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta segunda-feira (8), no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, e na comunidade Vila Ipiranga, na Região Metropolitana.



No Complexo do Chapadão, localizado entre os bairros Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, policiais militares do 41º BPM (Irajá) atuam desde o início da manhã, em conjunto com batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área (Zona Norte e Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro).



De acordo com a corporação, até o momento, um suspeito foi preso e um fuzil e drogas a serem contabilizadas foram apreendidas. Moradores registraram a presença de um blindado nas ruas do Complexo.

Operação no Complexo do Chapadão C.V . pic.twitter.com/K1eLVWlVT5 — FAVELA REAL (@FAVELAREAL3) August 8, 2022 fotogaleria

Já na Vila Ipiranga, no bairro Fonseca, em Niterói, agentes do 12º BPM (Niterói) realizam a ação e ocupam as vias da comunidade desde o fim da madrugada. Na operação, foram apreendidos uma pistola, drogas e rádio transmissor. Além disso, três suspeitos foram presos em flagrante.