Mar da Praia do Flamengo permanece agitado nesta sexta-feira por conta da ressaca - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/08/2022 06:50 | Atualizado 12/08/2022 09:56

Rio - As chuvas e a ventania que atingem o município do Rio desde o início da semana devem dar uma trégua aos cariocas a partir desta sexta-feira (12). Apesar da madrugada e as primeiras horas da manhã chuvosas, o Sistema Alerta Rio aponta que a partir da tarde hoje, não há mais previsão de chuva e ventos fortes. Entretanto, os termômetros da cidade vão continuar marcando baixas temperaturas, com a máxima do dia prevista de 20º C e mínima de 12º C, com ventos fracos a moderados, chegando até 51,9 km/h.

Motoristas devem ter atenção redobrada ao passar pelo Aterro do Flamengo, na altura do Monumento a Estácio de Sá, no sentido Centro, por conta de um bolsão d'água que se formou na via. Equipes da Prefeitura do Rio foram acionadas. De acordo com a Marinha do Brasil, ondas de até quatro metros de altura podem atingir a orla da cidade até às 21h da sexta-feira.

Os cariocas devem evitar banho e esportes no mar, navegação, pesca, além de ficar em mirantes, na beira do mar ou pedalar na orla. Resgates de vítimas de afogamento também não devem ser realizados. Nesses casos, o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil devem ser acionados pelos números 193 e 199, respectivamente.

O fim de semana também não deve registrar chuva. O sábado (13) será de céu parcialmente nublado a claro, com vento moderado. A temperatura máxima prevista é 23ºC e mínima de 10 ºC, a menor da semana. Já no domingo (14) os termômetros podem chegar a 25ºC de máxima e 12ºC de mínima, com céu claro a parcialmente nublado. O vento fica fraco a moderado.

O início da próxima semana também não deve ser chuvoso e a segunda-feira (15) será de céu claro, com vento fraco a moderado. As tempeturas voltam a subir e podem chegar aos 27ºC, com mínima prevista de 13ºC. A terça-feira (16) será ainda mais quente, com termômetros podendo registrar máxima de 28ºC e mínima de 13º C. O céu fica claro a parcialmente nublado, com vento fraco a moderado.