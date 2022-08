A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, onde está internada em estado grave - Estefan Radovicz / Arquivo

Rio- Uma grávida de cinco meses, identificada como Tais Benedito de Souza, 27 anos, foi baleada pelo companheiro no bairro Varginha, em Silva Jardim, no interior do estado do Rio, nesta quarta-feira (17). As informações são da Polícia Militar. A vítima está internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a mulher deu entrada na unidade por volta das 19h30 desta quarta-feira (17) após ser transferida do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. A unidade, no entanto, não informou o local em que a vítima foi baleada.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para atender ocorrência de entrada da vítima baleada no Heat. Ao chegarem no local, foram informados de que a vítima havia sido atingida por seu companheiro. Policiais foram até o endereço informado para localizar o suspeito, que não foi encontrado.

Apesar disso, informações das redes sociais dão conta de que criminosos armados de Silva Jardim teriam invadido a casa da vítima para atingir seu companheiro, que teria sido morto no local. Bandidos, no entanto, acabaram atingindo a grávida na cabeça. A Polícia Militar não confirmou essas informações, mas relatou que também na noite desta quarta-feira (17) foram acionados para verificar um homem baleado no rosto dentro de casa, no mesmo bairro. Mas ao chegar à residência, os criminosos já haviam fugido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles não foram acionados para os respectivos casos.

Segundo o comando do 35ºBPM, a princípio as ocorrências são distintas, mas o caso está sendo investigado pela 120ªDP (Silva Jardim).