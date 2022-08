Fila na rodoviária centro de Duque de Caxias, na Baixada, após dia de greve dos rodoviários - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Fila na rodoviária centro de Duque de Caxias, na Baixada, após dia de greve dos rodoviáriosReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/08/2022 09:35 | Atualizado 25/08/2022 10:00

fotogaleria

A paralisação foi iniciada na madrugada de quarta-feira. Os rodoviários foram às ruas de Caxias, durante a tarde, para exigir reajuste salarial de 11,71% no salário retroativo a 1º de junho, com gritos de "Amanhã não sai ninguém".De acordo com Cristina da Silva, também moradora da cidade, os transtornos para conseguir utilizar os transportes coletivos são diários e com a greve, a situação piorou. Ela ainda disse que perdeu um dia de trabalho por conta da greve. "Ontem eu não consegui pegar um ônibus para ir ao trabalho, mas hoje tomara que eu consiga para trabalhar. Essa fila que tem aqui é direto, todo dia, é bem precário. Aqui tem demora, tem que esperar a vontade dos ônibus de sair, às vezes a gente chega tardeno srviço por causa disso".Ao todo, 50% da frota de ônibus que roda dentro destes municípios, além dos que ligam as duas cidades a outros locais, não foram para as ruas nesta quarta. A última proposta feita pelos patrões aos rodoviários foi um reajuste de 5%, que não foi aceito pela categoria.O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Caxias e Magé estipulou na última quarta-feira (17) estado de greve, com paralisação marcada para esta quarta (24) por tempo indeterminado. Duas reuniões foram realizadas sem que chegassem a um número que agradasse a ambos. Uma das reivindicações é um reajuste de 11,71% no salário retroativo a junho. A última proposta apresentada pelas empresas foi um reajuste de 5%, que não foi aceito por eles.Por meio de nota, o Setransduc, sindicato que representa as empresas de ônibus em Caxias e Magé, informou que foi surpreendido com a paralisação parcial dos rodoviários e já solicitou à Justiça a decretação da ilegalidade do movimento, uma vez que foi celebrado, na segunda-feira (22), um acordo para o reajuste salarial da categoria e a redução no desconto referente à cesta básica, na Delegacia Regional do Trabalho de Caxias.A reunião de mediação contou com a presença de representantes legais dos sindicatos patronal e dos trabalhadores, além de uma comissão de rodoviários e dos advogados das duas partes, com a mediação da Delegacia Regional do Trabalho. "Desta forma, o movimento contraria o que foi estabelecido na negociação e pode ser considerado ilegal. O Setransduc reforça que as empresas estarão com toda a frota disponível para operação normal, e espera o retorno imediato ao trabalho dos rodoviários que aderiram à paralisação, a fim de normalizar o serviço e evitar mais transtornos à população de Caxias e Magé", disse.