Apreensão aconteceu devido a operação conjunta entre o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e a 21ª DP (Bonsucesso)Divulgação

Publicado 27/08/2022 13:32

Rio - Uma idosa foi presa dentro de um ônibus na Via Lagos (RJ-124), na noite desta sexta-feira (26), por equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que realizavam ação conjunta com a 21ª DP (Bonsucesso).



O ônibus em que suspeita viajava seguia para à cidade de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, quando foi abordado por agentes. Durante revista na bagagem da mulher, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, que teria sido adquirida no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

O nome da suspeita não foi divulgado. A PM também não informou a quantidade do material apreendido.