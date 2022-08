Ação foi realizada por policiais militares do 20º BPM (Nova Iguaçu) - Divulgação

Publicado 28/08/2022 12:54

Rio - Um suspeito ficou ferido durante confronto com policiais militares do 20º BPM (Nova Iguaçu), neste sábado (27), na Comunidade do Grão Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada.



Segundo a PM, as equipes foram atacadas a tiros na comunidade durante policiamento, dando início a um confronto. Um dos criminosos foi atingido e socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Com ele foi apreendido um fuzil calibre 5.56.



A identidade do suspeito não foi revelada. Seu estado de saúde também não foi informado. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse).