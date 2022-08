Apreensão de cinco toneladas de drogas pela PRF - Reprodução

Publicado 31/08/2022 08:05 | Atualizado 31/08/2022 08:47

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (31), cerca de cinco toneladas de maconha na BR-040, na altura de Três Rios, no interior do Rio. Na ação, sete suspeitos foram presos e quatro veículos apreendidos.



De acordo com a PRF, a carga veio de Mato Grosso e seguia para a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte, quando foi interceptada por agentes da corporação na BR 040. Ainda não há informações sobre o valor total das drogas.

A carreta estava sendo levada para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, quando, durante uma manobra para entrar no local, ficou presa em cima da pista do VLT, no Centro do Rio. A droga teve que ser removida do veículo em meio a pista. A linha 1 do transporte precisou ter o funcionamento interrompido até a retirada do veículo. De acordo com o perfil 'VLT Carioca', a via já foi liberada e a circulação normalizada até o terminal Santos Dumont.O caso foi encaminhado para a Polícia Federal.