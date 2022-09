Jairinho segue preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 01/09/2022 22:40

Rio- A defesa de Jairo de Souza Santos Junior, o Jairinho, entrou, nesta quinta-feira (1º), com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo a extensão dos benefícios concedidos a Monique Medeiros para o ex vereador, segundo informações divulgadas pelo portal G1.

Os dois são réus pela morte do menino Henry Borel, filho de Monique e enteado de Jairinho, que ocorreu em 2021. Segundo as investigações, o padrasto é o culpado pelo crime e a mãe foi omissa.