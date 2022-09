Marcelo Primo tem uma ficha criminal extensa por crimes como homicídios, roubo e tráfico de drogas - Divulgação

Marcelo Primo tem uma ficha criminal extensa por crimes como homicídios, roubo e tráfico de drogasDivulgação

Publicado 03/09/2022 20:35

Rio- Policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) prenderam, na manhã deste sábado (3), o criminoso foragido da Justiça Marcelo José de Souza Machado Rosa, conhecido como Primo, na estação de trem de Triagem, Zona Norte do Rio.

A prisão ocorreu após investigações monitorarem os contatos de Primo, que pertence ao grupo de traficantes do Complexo do Alemão, com outros integrantes da facção que estão presos no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste.

Anteriormente, o criminoso estava escondido na Favela de Manguinhos, na Zona Norte, chefiada por William Sousa Guedes, o Corolla. Primo tem uma ficha criminal extensa por crimes como homicídios, roubo e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).