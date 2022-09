A vítima ficou pendurada em cima de uma árvore - Rede Social

Publicado 06/09/2022 15:55 | Atualizado 06/09/2022 16:59

Rio - Uma homem, identificado como Izaquiel Luiz, 35 anos, caiu de parapente próximo a esquina da Rua Sousa Lima com a Rua Raul Pompéia, em Copacabana, na Zona Sul, na tarde desta terça-feira (6). Segundo imagens que circulam nas redes sociais, a vítima ficou pendurada em uma árvore no momento da queda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no primeiro momento, testemunhas informaram que o homem estaria com fortes dores nos membros inferiores. Uma equipe do quartel de Copacabana foi acionada para o local e constatou que o estado de saúde da vítima é considerado grave. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Procurada, a unidade de saúde informou que o estado do paciente a partir do fim da tarde já era considerado estável.

Um homem caiu de parapente e ficou preso em uma árvore em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feira (6)



Crédito: Rede Social#ODia pic.twitter.com/9p1rcPuAIF — Jornal O Dia (@jornalodia) September 6, 2022

Ainda segundo os Bombeiros, um outro homem, ainda não identificado, caiu de parapente na Rua Antônio Parreiras, altura do número 60, em Ipanema, na Zona Sul, na tarde desta terça (6). Ele ficou preso em cima de um telhado. No entanto, militares já conseguiram acesso até a vítima e realizam os primeiros socorros no local.