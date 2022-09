Agentes da Guarda Municipal socorrem motociclista ferido por linha chilena, em São Cristóvão - Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 18/09/2022 12:10

Rio - Um motociclista foi socorrido por agentes da Guarda Municipal após sofrer um corte profundo na mão direita, provocado por linha chilena com cerol, na tarde deste sábado (17). Os guardas do Grupamento de Operações com Cães (GOC) estavam se dirigindo para a base, na Mangueira, de onde partiram com cães para uma operação no Engenhão, quando avistaram o acidente na subida do viaduto que dá acesso à Linha Vermelha, em São Cristóvão.



No local, a equipe prestou o primeiro atendimento à vítima e também fez o controle do trânsito. Devido à gravidade do ferimento, os agentes removeram o motociclista para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde ele recebeu atendimento.

A moto do rapaz também foi levada pelos agentes para o estacionamento do hospital, para ser resgatada pelo condutor.



Segundo dados da Associação Brasileira de Motociclistas, mais de 500 acidentes ocorrem por ano no Brasil, causados pela linha chilena. O uso de cerol ou quaisquer outro tipo de linha cortante também é considerado crime, de acordo com o Código Penal brasileiro.