Unidades prisionais no Complexo de BenficaVanessa Ataliba/Agência O Dia/ Arquivo

Publicado 21/09/2022 19:45 | Atualizado 21/09/2022 19:51

Rio - A Secretária de Administração Penitenciária Maria Rosa Nebel reuniu-se, na tarde desta quarta-feira (21), com o Secretário de Ordem Pública do Rio, Brenno Carnevale, a Subsecretária de Governança e Planejamento, Marcelle Persant, e com o inspetor de Polícia Penal e Vereador da Câmara Municipal do Rio, Celso Costa, para tratar sobre o reforço da segurança externa, a cargo da Guarda Municipal carioca, nas unidades da Seap em Benfica.



Além de comportar três unidades prisionais, é no Complexo de Benfica que são realizadas as audiências de custódia e, em breve, poderão acontecer os Acordos de Não Persecução Penal (ANPP), tão logo seja celebrado convênio para esse fim entre a Seap, o Ministério Público e o Poder Judiciário do Estado do Rio.