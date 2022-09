Laura Brito, vítima de racismo em loja em Copacabana - Reprodução/TV Globo

Publicado 22/09/2022 12:51 | Atualizado 22/09/2022 13:25

Rio - A atendente Laura Brito Viana, de 28 anos, que foi vítima de racismo em uma loja de bijuterias em Copacabana , na Zona Sul, nesta quarta-feira (21), agora luta por justiça. Ainda muito abalada, ela afirmou que se sentiu "um lixo" com as ofensas."Eu me senti horrível, a pior pessoa do mundo. Sem eu fazer nada, ela me agrediu. Ela fez essas coisas porque fui só comprar. Ter que catar minhas coisas no chão e ser tratada igual um bicho foi horrível", desabafou Laura em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, nesta quinta-feira (22).Laura revelou, ainda, que já havia sido alvo de preconceito em outras situações. "Eu entregava panfletos na rua e já aconteceu de a pessoa falar: 'Não encosta em mim! Eu não quero isso.' Para mim já um preconceito. Por que eu não posso encostar?", disse a atendente.A mulher também fez questão de reafirmar o orgulho que tem de ser negra. “É conseguir o direito de estar no meu país e ser negra, ser trabalhadora como todo mundo é”, contou.Em depoimento, a vítima contou que entrou no estabelecimento para comprar um anel para o marido, quando a comerciante Li Chen, chinesa de 48 anos, parou em sua frente. Laura disse, então, que desviou, mas a mulher continuou a segui-la pelos corredores. Quando foi questioná-la do motivo, a dona da loja respondeu que ela deveria se retirar e começou a agredir Laura, verbal e fisicamente.De acordo com testemunhas, a comerciante achou que a mulher fosse roubar algo e a expulsou do local aos gritos, jogando o celular de Laura no chão e dando tapas no braço dela.A comerciante foi presa em flagrante, após agentes do 19º BPM (Copacabana) terem sido acionados para um caso de injúria racial.Segundo a Polícia Militar, a dona do estabelecimento foi acusada de ofender a consumidora com palavras de cunho racista. A vítima e a autora foram conduzidas para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado. A dona da loja pagou fiança de R$ 1,5 mil e vai responder em liberdade.Procurada pelo, a Polícia Civil afirmou que as partes foram ouvidas e a autora autuada em flagrante por injúria por preconceito. O caso foi encaminhado à Justiça.