Moradores tiveram que se esconder atrás de muro de estação de trem em Cordovil durante troca de tirosReprodução de vídeo

Publicado 22/09/2022 14:44 | Atualizado 22/09/2022 14:45

Rio - Uma troca de tiros em Cordovil, na Zona Norte do Rio, assustou moradores da região, no fim da manhã desta quinta-feira (22). Segundo registro da Polícia Militar, uma equipe do 16º BPM (Olaria) foi recebida a tiros por traficantes quando realizavam o resgate de um suposto morador da comunidade da Cidade Alta que teria matado um criminoso e fugido com o seu fuzil. Dois suspeitos foram atingidos durante o confronto, socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.



A operação para o resgate foi motivada por ligações do próprio homem perseguido, que teria entrado em contato com o 190 pedindo socorro à PM. De acordo com registro da Polícia Militar, ele relatou estar sendo procurado de casa em casa por 20 criminosos integrantes da facção que domina o Complexo de Israel. Os primeiros contatos aconteceram por volta das 6h da manhã.

PMs apreenderam fuzil calibre .50 mm e AR15 durante ação de resgate na Cidade Alta Divulgação



Durante a ação de resgate, os PMS foram atacados por criminosos na Rua Caruná, que divide as comunidade de Parada de Lucas e Cidade Alta. Após cessar o confronto, os PMs encontraram dois criminosos baleados, portando um fuzil calibre .50 mm e uma granada.



O homem homem que pediu socorro foi encontrado e resgatado pelos PMs em imóvel no interior da comunidade. Com ele, os agentes encontraram o fuzil AR15, que teria sido tomado de um traficante após um desentendimento. Os dois suspeitos chegaram a ser socorridos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiram aos ferimentos.

URGENTE BALA VOANDO EM CORDOVIL SEGUNDO INFORMAÇÕES TROPA DO MN AVANÇOU pic.twitter.com/XpThgJakKn — descubra (@tremdapenha4) September 22, 2022



Em um vídeo, compartilhado nas redes sociais, é possível ver pessoas se escondendo atrás dos muros da linha de trem enquanto a troca de tiros acontece. Um motociclista chega a fazer a volta para evitar passar pela via.



"Fui pegar o trem para ir ao trabalho e o bendito não estava funcionando devido a um tiroteio em Cordovil. Decidi ir de carro e acabei passando pelo meio do tiroteio. RJ não é pra amadores", comentou uma usuária do Twitter.



De acordo com a SuperVia, por conta da troca de tiros, a circulação de trens do Ramal Gramacho foi interrompida durante 10 minutos, por volta das 11h da manhã. "Os passageiros foram informados da situação por meio do sistema de áudio dos trens e estações", explicou a concessionária em nota.