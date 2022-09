Hospital Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 24/09/2022 15:01

Rio - Um homem foi baleado e uma mulher agredida durante um assalto a um carro na BR-493 em Guapimirim, Região Sudeste do Rio, na noite desta sexta-feira (23). Os integrantes do carro eram da mesma família e tinham 44, 59 e 61 anos.

As vítimas relataram que dois veículos, não identificados, fecharam o carro delas a altura do km 10. Em seguida, quatro homens armados desceram e levaram o automóvel com todos os pertences do grupo.

Durante a ação, o condutor foi baleado no braço e uma das passageiras foi agredida. Estavam presentes no carro duas mulheres e um homem, todos da mesma família.

Os dois feridos foram para a UPA Manilha pela PMERJ e, posteriormente, encaminhados ao Hospital Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, para melhor atendimento. Segundo a equipe do local, a dupla se encontra com estado de saúde estável.