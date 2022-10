PM reforça policiamento na região do Morro da Pedreira, após madrugada de confrontos - Divulgação/Polícia Militar

PM reforça policiamento na região do Morro da Pedreira, após madrugada de confrontosDivulgação/Polícia Militar

Publicado 03/10/2022 14:27

Rio - A Polícia Militar reforça o policiamento na região do Morro da Pedreira, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (3), após uma madrugada de intenso confronto ter deixado, pelo menos, três pessoas feridas. Os tiroteios tiveram início ainda na noite de domingo (2), quando traficantes do Complexo do Chapadão invadiram a comunidade para retomar o controle. Nas redes sociais, há relatos de que um morador acabou morrendo, após ser baleado na troca de tiros de facções rivais. A informação ainda não foi confirmada pela PM e pela Polícia Civil.

"Traficantes do Chapadão invadiram a Pedreira na noite desse domingo. Traficantes da Pedreira foram revidar os tiros e acabaram matando um morador que 'tava' subindo a localidade do 14", disse um morador. Em um áudio que circula nas redes sociais, é possível ouvir o som dos disparos e uma pessoa pedindo para que parassem de atirar. "É morador, calma! Calma, calma, calma! Para de dar tiro, para de dar tiro, é morador", grita uma pessoa.

Ainda segundo relatos, a invasão teria ocorrido durante a realização de um baile no Morro do Pedreira, que é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Os bandidos do Chapadão, que são do Comando Vermelho, teriam chegado na favela atirando, o que provocou uma correria entre quem estava no evento. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os traficantes entrando na comunidade e os confrontos. Confira abaixo.

Atenção " GUERRA EM COSTA BARROS "



Traficantes do Chapadão VS Pedreira pic.twitter.com/lBAY1hrqVb — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) October 3, 2022

COMPLEXO DA PEDREIRA





SEGUNDO INFORMAÇÕES DE MORADORES DE COSTA BARROS MUITOS TRAFICANTES DO CPX PEDREIRA PULOU O MORU E FECHOU COM O CV DO CHAPADÃO E TOMARAM O OS MORROS DA PEDREIRA, LARGATIXA, FINAL FELIZ ATE BARROS FILHO...



ATIVIDADE RPZ. pic.twitter.com/YqhkOUdEzK — Favela é Lugar De Paz RJ (@FavelaELugadPaz) October 3, 2022

CPX DA PEDREIRA



GUERRA ENTRE BANDIDOS DO CV VS TCP DA PEDREIRA



OS BANDIDOS DO CV DO CHAPADÃO ENTROU NO CPX DA PEDREIRA EM COSTA BARROS!!



( PARTE 2 )



ATIVIDADE RPZ... pic.twitter.com/hddQXJNRHd — Favela é Lugar De Paz RJ (@FavelaELugadPaz) October 3, 2022

De acordo com a PM, equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas para a região, após relatos de tiros. Entre o fim da noite de ontem e a madrugada de hoje, os policiais foram informados que três pessoas feridas deram entrada em unidades de saúde. As ocorrências foram encaminhadas para a 39ª DP (Pavuna) e 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

As vítimas são Matheus Rodrigues de Carvalho e Francivam Alcântara Cosme, que foram encaminhados para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), o estado de saúde de Francivam é considerado estável. Já Matheus foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e tem quadro clínico estável. O terceiro baleado, que ainda não foi identificado, foi socorrido para o Hospital Irajá. Não há informações sobre seu estado de saúde.