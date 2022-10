Raphael Luiz, de 22 anos, foi morto durante confronto entre policiais e traficantes no bairro de Santa Isabel, em São Gonçalo - Divulgação

Raphael Luiz, de 22 anos, foi morto durante confronto entre policiais e traficantes no bairro de Santa Isabel, em São GonçaloDivulgação

Publicado 05/10/2022 07:17 | Atualizado 05/10/2022 08:59

Rio - O corpo de Raphael Luiz Mota, de 22 anos, será sepultado às 10h desta quarta-feira (5), no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo. O jovem foi morto durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Santa Isabel, no mesmo município da Região Metropolitana, na última segunda-feira (3). Familiares se reuniram ontem, por volta das 18h, para o velório da vítima, que ocorreu no mesmo local.

Amigos usaram as redes sociais para se despedir e prestar as últimas homenagens a Raphael Luiz. "Está eternizado nos nossos corações pela sua bondade, humildade, parceria, e por isso você foi tão amado irmão! Triste em escrever essas palavras, mas sei que está em um lugar melhor agora. Fique com Deus meu amigão!", comentou uma pessoa.

"Descanse em paz amigo, obrigado por ter sido esse cara incrível de um coração puro, pouco tempo que tive de amizade com você deu pra ver o tamanho da inocência que você carregava e infelizmente teve a vida interrompida dessa forma covarde", lamentou outra. "Te amarei eternamente, minha estrelinha", publicou mais um. "Hoje é outro dia muito triste!!! Pô mano 'vc' vai deixar muitas saudades", desabafou um colega.

Nesta terça-feira, uma manifestação na Rua Capitão Rafael Rosa, também em Santa Isabel, denunciou a ação da PM que resultou na morte do jovem. Amigos relatam que Raphael Luiz trabalhava em uma oficina de pintura e não tinha envolvimento com o crime organizado da região, mas acabou sendo morto por estar no local onde um confronto entre os militares e traficantes aconteceu.

Por conta do ato, que chegou a fechar a rua com pneus em chamas, não houve aula na Escola Municipal Célia Pereira da Rosa, que fica no mesmo bairro, no turno da noite de ontem. Segundo a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, por precaução, a unidade, de onde Raphael era ex-aluno, e as escolas Antenor Martins e Vinicius de Moraes não funcionarão no período da manhã desta quarta-feira.



De acordo com a Polícia Militar, o 7° BPM (São Gonçalo) foi acionado na noite de segunda-feira para checar uma denúncia sobre a presença de traficantes no bairro . No local, as equipes foram recebidas a tiros por um grupo armado e houve confronto. Ainda segundo a corporação, após a troca de tiros, um homem ferido foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM informou ainda que próximo ao local onde o homem foi encontrado, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma granada, um quilo de cocaína e uma motocicleta roubada. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves) e a Corregedoria da corporação também apura o caso. Entretanto, uma amiga do jovem afirmou que a polícia entrou atirando e acabou matando o rapaz. Ela suspeita ainda que os militares tenham alterado a cena do crime para incriminá-lo.

"Os moradores estão abraçando a causa porque aqui no nosso bairro todo mundo sabe que o Raphael Luiz não era bandido, e sim um menino bom, puro que tudo o que conquistou foi com o suor do trabalho dele, tudo por mérito dele. Queremos justiça pelo Raphael", disse a amiga.