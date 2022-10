Vítimas foram atropeladas por veículo quando aguardavam em canteiro para atravessar a RJ-106 - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/10/2022 10:53 | Atualizado 05/10/2022 14:30

Rio - Um grave acidente no município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, provocou a morte de três pessoas e deixou outras três feridas, nesta terça-feira (4). As seis vítimas aguardavam para atravessar a Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura do loteamento Manu Manuela, no bairro de São José do Imbassaí, quando foram atingidas por um veículo que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de outro carro que fez uma conversão proibida.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o automóvel que atropelou os pedestres segue pela RJ-106, quando outro atravessa em sua frente. O motorista, ao tenta evitar a colisão, acaba subindo um canteiro e atinge as seis pessoas que aguardavam para cruzar a via. O veículo que atingiu as vítimas ficou com a parte da frente destruída e o carro que provocou o acidente não volta para prestar socorro. Confira.

Acidente grave em Maricá deixa três mortos e três feridos.





Na ocasião, uma viatura do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) precisou colocar cones na rua para evitar novos acidentes. De acordo com os bombeiros, o quartel de Maricá foi acionado e encontrou Cassilda D. M. Lírio e Edson P. dos Santos, ambos de 50 anos, já sem vida. Os militares também encaminharam Fábio A. dos Santos, 44, e Natália Firmino Ferreira Camela para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade.

Uma adolescente, 17, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). De acordo com a Prefeitura de Maricá, os três foram atendidos em estado gravíssimo na emergência. A jovem precisou ser intubada e foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre o quadro da paciente. Já Natália passou por exames de raio-x, que constataram múltiplas fraturas e também foi encaminhada para o HEAT, onde permanece internada em estado grave.



Além delas, Fábio sofreu lesões na face, teve uma perna quebrada e também precisou ser intubado. O homem foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, e apresenta estado de saúde grave. Ainda de acordo com a prefeitura, além de Cassilda e Edson, uma terceira pessoa, que não teve a identidade divulgada, morreu no atropelamento. Não há informações sobre horário e local dos sepultamentos das vítimas. Em nota, a administração municipal lamentou o caso.

"A Prefeitura de Maricá lamenta, com profunda tristeza, a perda de três vidas, vítimas do trágico atropelamento (...) Nossa cidade está de luto pela dor dos familiares, amigos, e que se tornou uma dor de todos os maricaenses", diz o texto, que afirma também que vai prestar solidariedade e apoio às famílias, além de promover ações para evitar que acidentes voltem a ocorrer. Confira a nota na íntegra ao final.

Na noite de ontem, agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam a motorista responsável pelo acidente, quando ela chegava ao Hospital-Maternidade São Francisco, em Niterói. As equipes do programa chegaram até a mulher após terem acesso às características e a placa do veículo, que foi interceptado no bairro de Icaraí, em Niterói.

A condutora relatou aos agentes do Niterói Presente que estava levando a filha que havia sofrido um aborto espontâneo ao hospital. Após conseguir levá-la à unidade de saúde, a mulher foi conduzida para a 76ª DP (Niterói), onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio culposo. A motorista foi liberada após pagamento de fiança.

Motorista que provocou acidente com mortos e feridos em Maricá foi autuada em flagrante por homicídio culposo e liberada após pagar fiança



Nota de pesar da Prefeitura de Maricá

"A Prefeitura de Maricá lamenta, com profunda tristeza, a perda de três vidas, vítimas do trágico atropelamento, ocorrido nessa terça-feira (04/10) no km 19 da RJ 106, na altura do loteamento Manu Manuela. Nossa cidade está de luto pela dor dos familiares, amigos, e que se tornou uma dor de todos os maricaenses. A Prefeitura vai prestar inteira solidariedade e o apoio necessário às famílias das vítimas com as equipes da Secretaria de Assistência Social. Nossos sentimentos serão também traduzidos em ação firme, para que desastres como esse não voltem a ocorrer na cidade. A Prefeitura tomará providências e buscará soluções definitivas junto ao Governo do Estado (responsável pela RJ 106) para evitar situações de tamanha angústia e gravidade."