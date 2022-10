Fernanda Caetano relatou que foi agredida pelo ex-namorado Adílio da Silva Coelho - Reprodução

Publicado 05/10/2022 23:05 | Atualizado 05/10/2022 23:10

Rio- A Polícia Civil investiga Adílio da Silva Coelho, de 26 anos, acusado de estuprar a ex-namorada Fernanda Caetano, no domingo passado (2), em Magé, na Baixada Fluminense. Após desabafo nas redes sociais, Fernanda descobriu que o suspeito teria feito outras vítimas. A 66ª DP (Piabetá) investiga o caso.

Em depoimento na delegacia, Fernanda disse que Adílio foi até sua casa buscar seus pertences e, em seguida, insistiu para que ela entrasse em seu carro para também buscar suas coisas na casa dele. Após entrar na residência, o suspeito a impediu de sair e a forçou a ter relação sexual. De acordo com a jovem, ela empurrou Adílio e gritou por socorro. A vítima relata que o suspeito, então, começou a agredi-la com um tapa no rosto e afirmou que arrancaria suas próteses de silicone.

Nas redes sociais, Fernanda revelou que se relacionou com Adílio por nove meses e que ele era muito ciumento e agressivo. "As agressões foram se agravando mais e mais até que eu já não aceitava ficar mais com ele e ele não aceitava eu querer terminar. Então ele vinha, me agradava, a gente voltava e assim ia vivendo", relatou.

Em março deste ano, Fernanda fez o primeiro registro de ocorrência contra as agressões, mas três meses depois foi convencida de retirar a queixa. No domingo (2), quando ele teria cometido o estupro, a vítima registrou mais um boletim de ocorrência e fez novo desabafo nas redes sociais, por temer pela própria vida. Fernanda contou que após a postagem, cerca de seis mulheres relataram terem sido agredidas por Adílio, mas nenhuma prestou queixa na delegacia.