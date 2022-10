Anúncio surge às vésperas do Dia Mundial da Saúde Mental, que acontece na próxima segunda-feira (10) - Divulgação / PMERJ

Anúncio surge às vésperas do Dia Mundial da Saúde Mental, que acontece na próxima segunda-feira (10)Divulgação / PMERJ

Publicado 07/10/2022 17:42

Rio - A Polícia Militar anunciou, nesta sexta-feira (7), a entrada de 26 psicólogos e um psiquiatra na corporação. Aprovados no concurso de profissionais da saúde temporários da PM, eles vão ajudar a cuidar da saúde mental dos agentes – que lidam diretamente com o combate ao crime organizado.

"O fato da psicóloga estar dentro do batalhão permite, por um lado, que os militares tenham o atendimento, por outro, porém, alguns dos nossos agentes ainda sentem vergonha de procurar por uma ajuda profissional. Nós estamos construindo um setor só de atendimento à saúde no Batalhão de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio e a previsão é que seja realizado um outro concurso para profissionais temporários, com objetivo de ocupar as vagas de médicos que ainda não foram ocupadas", afirmou a coronel Lenise Durão, comandante do Departamento Geral de Saúde da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Os profissionais serão divididos entre o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro de Estácio, Zona Central do Rio, o Hospital da PM, em Niterói, as quatro policlínicas da PM, a unidade de psicologia do 4º BPM (São Cristóvão), a Central de Armazenamentos de Insumos em Saúde, também em São Cristóvão, o Centro de Fisiatria, em Olaria, e alguns batalhões.

O anúncio surge às vésperas do Dia Mundial da Saúde Mental, que acontece na próxima segunda-feira (10).