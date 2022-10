Policiais da 13ª DP (Ipanema) se passaram pela motorista para realizar a prisão do casal - Reprodução/Google Maps

Publicado 08/10/2022 14:07 | Atualizado 08/10/2022 14:15

Rio - A motorista de um carro de aplicativo ajudou a prender um casal por tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (7), em Copacabana, Zona Sul do Rio. De acordo com o Segurança Presente, a profissional aceitou uma corrida para transporte de uma encomenda e suspeitou do cheiro do material levado, então procurou os agentes do programa. O casal iria receber a carga, mas acabou sendo preso pelos agentes na Rua Prado Júnior.

Os agentes se aproximaram do veículo e constataram que se tratava de uma carga de haxixe. Na sequência, a equipe levou a motorista para à 13ª DP (Ipanema), onde investigadores conseguiram interceptar o chamado via aplicativo.

Se passando pela motorista, os agentes disseram que estavam com problemas para entregar o pacote e que precisariam que o casal fosse retirá-lo em Copacabana. A entrega inicialmente deveria ser feita no Anil, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Ao chegarem para retirar a droga, o casal foi surpreendido pelos policiais e receberam voz de prisão.



De acordo com a Polícia Civil, os investigadores da distrital também identificaram o responsável pelo envio da carga de haxixe.