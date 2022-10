Uma pistola foi apreendida com criminoso que acabou morto após confronto com a polícia em Santa Rosa, Niterói - Divulgação

Publicado 13/10/2022 06:40 | Atualizado 13/10/2022 12:15

Rio – Um homem foi morto, no início da noite desta quarta-feira (12), durante um confronto com policiais militares, na comunidade do Abacatão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A troca de tiros ocorreu quando as equipes checavam denúncias vindas do bairro do Cubango, sobre a montagem de um evento de música não autorizado.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegaram na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, equipes do 12º BPM (Niterói) foram atacadas por criminosos armados e houve confronto. Durante o tiroteio, um homem, que ainda não foi identificado, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Uma pistola foi apreendida no local, que foi isolado para a perícia. O policiamento foi intensificado na região.