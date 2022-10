À época do roubo, o posto de atendimento do Sine Magé foi todo revirado - Reprodução

Publicado 14/10/2022 12:59

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, na manhã desta sexta-feira (14), para cumprir três mandados de prisão dos suspeitos de roubar quase dois mil cartões do Supera RJ. Os agentes ainda cumprem sete mandados de busca e apreensão na cidade do Rio e na Região Metropolitana. Os suspeitos teriam roubado 1.679 cartões do auxílio no Sine Magé, prédio onde era realizada a entrega dos cartões, no município de Magé, na Baixada Fluminense.

A investigação identificou os carros usados pelos criminosos e três envolvidos, um deles o que dirigiu o carro que ficou na frente do local do roubo dando cobertura. Os mandados expedidos são três de prisão temporária por roubo majorado por concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo. Os outros sete são de busca e apreensão de itens identificados durante a investigação.

O caso aconteceu em agosto deste ano. Após a ação, os bandidos trancaram as vítimas na cozinha do imóvel com os pulsos presos por lacres de plástico. O lucro do crime, caso os criminosos tivessem conseguido desbloquear os cartões, poderia chegar a mais de meio milhão de reais.

Por família, o auxílio varia entre R$280,00 a R$380,00 e tem como objetivo combater a vulnerabilidade financeira que a pandemia trouxe com o desemprego e perda de renda. Além do prejuízo para o Estado na reemissão dos cartões, o atraso no recebimento desse auxílio prejudica milhares de beneficiários que contam com esse dinheiro.

Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação prossegue para identificar os demais autores e os vínculos com outros desvios dos cartões Supera RJ.