Avenida Maracanã, no bairro de mesmo nome, onde ocorreu a tentativa de assalto - Google Street View

Avenida Maracanã, no bairro de mesmo nome, onde ocorreu a tentativa de assaltoGoogle Street View

Publicado 21/10/2022 08:45

Rio - Um policial militar foi baleado, na noite desta quinta-feira (20), durante uma tentativa de roubo no Maracanã, na Zona Norte do Rio. O agente, que estava de folga, reagiu ao assalto e acabou sendo atingido pelo criminoso.

De acordo com a PM, agentes foram acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Maracanã, no bairro de mesmo nome. No local, encontraram um policial ferido.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no bairro Estácio, onde recebeu atendimento médico. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. O criminoso conseguiu fugir.

A ocorrência foi registrada na 19º DP (Tijuca).