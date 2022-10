Movimentação de policiais na subida do Morro do Fubá - Marcos Porto/Arquivo

Movimentação de policiais na subida do Morro do FubáMarcos Porto/Arquivo

Publicado 24/10/2022 08:27

Rio- A Polícia Militar realiza operações em diversos bairros do Rio na manhã desta segunda-feira (24). Durante a ação nas comunidades Fubá, Lemos Brito e Saçu, nos bairros Campinho e Quintino, na Zona Norte, cinco criminosos foram presos e drogas e granadas foram apreendidas. A região tem sofrido com rotina de violência devido a disputa de território entre traficantes e milicianos.

Ainda segundo a PM, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) estão atuando nessas comunidades visando coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos de carga e de veículos. Já na Região Metropolitana do Rio, o 35º BPM (Itaboraí), realiza uma operação no Morro da Viúva, Malvinas e Zapata. Até o momento, não há informação de prisões, apreensões ou feridos.

Outra ação é realizada por policiais militares do 16ºBPM (Olaria) que estão atuando nas comunidades Dique e Furquim Mendes, em Jardim América, na Zona Norte, com o objetivo de coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos de carga e de veículos. Além de verificar possíveis pontos com obstáculos colocados em vias públicas da região, as barricadas. Até o momento, não há informação de prisões, apreensões ou feridos.

As operações ainda estão em andamento.