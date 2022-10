Enterro de Ronald Sant'anna, de 54 anos, morto por uma retroescavadeira após discussão de trânsito na Baixada Fluminense - Pedro Ivo/Agência O Dia

Rio - Sob forte emoção e pedidos por justiça, familiares e amigos de Ronald Sant'Anna do Nascimento, de 54 anos, se despediram do aposentado na tarde desta segunda-feira (24), no Cemitério Parque Jardim Mesquita, na Baixada Fluminense. Abalados com a forma brutal que Ronald foi morto , familiares também pediram urgência na localização do motorista que dirigia a retroescavadeira, identificado como Igor Machado de Oliveira. O veículo foi usado pelo autor do crime para arrastar o carro e a vítima por cerca de seis metros, após uma discussão de trânsito no bairro do Bom Pastor, em Belford Roxo.

Durante o enterro, Lorraine Rodrigues, uma das filhas de Ronald, negou que o pai estivesse portando uma arma e que tivesse ameaçado alguém. Contou ainda que a vítima tinha muitos amigos, sendo a maioria da igreja. Durante o cortejo, foram cantadas algumas músicas evangélicas. Torcedor do Flamengo, os amigos também homenagearam Ronald, cobrindo o caixão com a bandeira do time. Balões brancos também foram soltados durante o cortejo.

O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Procurada, a especializada confirmou que o autor já foi identificado e é considerado foragido da Justiça. Diligências seguem para localizá-lo.

Relembre o caso

Liliane Rodrigues, filha de Ronald, a firmou que o pai foi esmagado ao ter seu veículo arrastado durante uma passeata política no município , no último sábado (22). Segundo a jovem, o homem que conduzia a retroescavadeira, identificado como Igor Machado de Oliveira, estava com o uniforme da Prefeitura de Belford Roxo e atuava no bloqueio do trânsito para o ato em favor do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A briga entre os dois teria ocorrido quando Ronald questionou ao suposto funcionário, que segundo o relato estaria embriagado, o motivo do equipamento estar atravessado na via. O ataque ocorreu quando a vítima deu as costas ao operador.