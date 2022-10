Policial civil foi atacado a tiros na Rua Pedro Lessa - Reprodução/TV Globo

Policial civil foi atacado a tiros na Rua Pedro LessaReprodução/TV Globo

Publicado 27/10/2022 09:01 | Atualizado 27/10/2022 09:03

Rio - Um policial civil foi morto após ser baleado, na manhã desta quinta-feira (26), no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O agente, que estaria conduzindo uma motocicleta, foi atacado na Rua Pedro Lessa, no bairro da Vila Leopoldina, mas ainda não há informações sobre a motivação do crime.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) estiveram no local, onde encontraram um homem morto a tiros, que constataram ser um policial civil, ainda não identificado. A área foi isolada para a perícia.