Dom Orani Tempesta celebra missa de Finados no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 02/11/2022 08:35 | Atualizado 02/11/2022 08:56

Rio – Nem a chuva forte que cai no Rio, nesta quarta-feira (2), impediu cariocas e fluminenses a prestar suas homenagens a familiares e amigos nos cemitérios da cidade, no Dia dos Finados. Muitos levaram flores e pequenas lembranças, enquanto outros ofereceram orações. O cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, às 7h, abriu a programação especial, celebrando uma missa no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária.

Ao final da missa, a Arquidiocese e o Cemitério da Penitência lançaram a campanha Natal solidário, que vai até 20 de dezembro, com a arrecadação de kits de higiene pessoal para pessoas em situação de vulnerabilidade.