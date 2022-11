Passageiros precisaram andar pela linha férrea até a estação de Quintino - Reprodução

Publicado 10/11/2022 08:04 | Atualizado 10/11/2022 08:27

Trem parado entre quintino mais de 30min portas abertas e nenhuma informação do maquinista @SuperVia_trens pic.twitter.com/yT3hDkHubn — 1987Oliveira (@Dg_ASTRO) November 10, 2022

Trem da supervia avariou em Quintino, vários idosos também tiveram q andar pelos trilhos até a estação. Uma vergonha! Não informaram nada aos passageiros. @SuperVia_trens pic.twitter.com/dAkitVpze8 — Césαr ≛≣ (@CesinhaRonaldo) November 10, 2022

Rio - Um trem do ramal Santa Cruz, da SuperVia, apresentou problemas e parou, na manhã desta quinta-feira (10), na estação de Quintino, na Zona Norte, e vem causando transtornos na linha férrea. Depois de meia hora de espera, passageiros deixaram a composição e passaram a ocupar os trilhos.Usuários do sistema atearam fogo em madeiras na linha férrea e colocaram obstáculos na via em forma de protesto. Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas andando até a estação de Quintino após o trem passar mais de 30 minutos parado, com as portas abertas e, de acordo com testemunhas, sem informações do que havia ocorrido.Há registros de uma senhora que se sentiu mal e precisou deixar a composição carregada por outras pessoas por conta da confusão que se formou no local. Ainda não há informações sobre a causa da avaria no trem.De acordo com a SuperVia, por volta das 06h30, em função de uma ocorrência com um trem nas proximidades da estação Quintino, alguns trens aguardam ordem de circulação. Os passageiros chegaram a descer na linha férrea, após acionarem o alarme dentro do trem. O Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e a Polícia Militar foram acionados para as providências necessárias. Além disso, a concessionária reforçou que os passageiros devem respeitar as normas de segurança e não transitar na linha férrea, que é área exclusiva para a circulação dos trens.