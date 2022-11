Suspeito de balear casal no Dia dos Namorados é conduzido por agente da Polícia Civil - Foto: Reprodução

Publicado 10/11/2022 10:15 | Atualizado 10/11/2022 11:24

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, na noite desta quarta-feira (9), um homem suspeito de ter baleado um casal no Dia dos Namorados no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, o militar Lucas Dias Santos, de 26 anos, morreu, e a noiva, Veronica Ketelen Junqueira Penha, 27, foi atingida com cinco tiros.

O casal comemorava a data em uma boate na localidade, quando foi atingido. De acordo com testemunhas, o suspeito havia sido expulso do estabelecimento momentos antes do crime, após ter se envolvido em uma briga com outros frequentadores. Quando as vítimas saíram, teriam sido confundidos com o grupo, e baleados por engano.

Lucas chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Rocha Faria, que fica próximo à boate, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem, que não foi identificado, é suspeito de integrar o tráfico de drogas na comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.