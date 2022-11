Ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e a Corregedoria da PM - Reprodução

Publicado 16/11/2022 07:59 | Atualizado 16/11/2022 08:00

Rio - Um policial militar foi preso em flagrante, na noite desta terça-feira (15), após matar um colega de farda, dentro de um condomínio residencial, no bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio. Equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas, após o PM atirar contra a vítima, que não resitiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar, o PM que atirou foi detido no condomínio e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e para a Corregedoria da corporação. A identificação dos dois policiais e os batalhões em que eram lotados ainda não foram informados. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.