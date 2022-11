Vacinação voltou a ser realizada no Rio nesta quarta-feira (16) depois do feriado - Marcos Porto / Agência O Dia

Vacinação voltou a ser realizada no Rio nesta quarta-feira (16) depois do feriadoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 16/11/2022 11:25 | Atualizado 16/11/2022 12:29

Rio - O Rio de Janeiro volta a realizar nesta quinta-feira (17) a campanha de vacinação contra a Covid-19 em crianças do município. A imunização será voltada para bebês de 6 meses a crianças de 4 anos com comorbidades.

As secretarias estadual e municipal aguardavam a chegada de lotes da vacina Pfizer pediátrica baby pelo Ministério da Saúde, o que aconteceu na última sexta-feira (11). A Secretaria Estadual de Saúde recebeu 76 mil doses, disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Governo Federal, e pretende imunizar crianças com comorbidades entre seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade no estado e até 4 anos, na capital.

O esquema de vacinação proposto pelo fabricante para esta faixa etária é uma série primária de três doses. Duas doses iniciais que devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose.

Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, a lista de comorbidades incluídas no programa são: diabetes; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente; hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; imunocomprometidos; doença renal crônica; doenças neurológicas crônicas; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida; síndrome de Down; cirrose hepática; e doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca (IC) e cardiopatias congênitas.

Dose de reforço

Os postos de vacinação contra a Covid-19 no município ficaram fechados durante este feriado prolongado, mas voltaram a funcionar nesta quarta-feira (16). A parte que vem mais preocupando a Secretaria Municipal de Saúde é a baixa adesão dos munícipes com a dose de reforço.

fotogaleria

O Painel Rio Covid-19 alerta sobre o baixo número de pessoas que se vacinaram com as doses de reforço. De acordo com o levantamento, 24,4% dos moradores do Rio com 18 anos ou mais ainda não tomaram a primeira dose de reforço. Além desse número, apenas 35,7% dos munícipes nessa mesma faixa etária receberam a segunda dose de reforço, o que corresponde a 1,6 milhões de pessoas sem o ciclo vacinal completo.

Segundo os dados atualizados nesta quarta-feira (16), três pessoas morreram e 21 novos casos foram confirmados em 24h. Somente neste ano, 662.340 casos deram positivos com 2.450 mortes na cidade do Rio.

Levando em consideração esse aumento nos números, a SMS aumentou o número de leitos disponíveis para infectados com a Covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla , em Acari, na Zona Norte do Rio. A unidade foi referência no combate ao vírus durante o ápice da pandemia. Atualmente, são 40 pessoas internadas no hospital e 145 em unidades de saúde do município.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) contabiliza 2.559.374 casos confirmados em todo o estado desde o primeiro sinalizado, sendo 75.911 mortes.

São Gonçalo

Segundo município mais populoso do estado, São Gonçalo entrou na fase amarela do Covidímetro na última segunda-feira (13). Os dados correspondem aos dias 30 de outubro a 5 de novembro, que foram os últimos levantamentos divulgados. Até o momento, a cidade da Região Metropolitana do Rio contabiliza mais de 170 mil casos confirmados e 4.134 óbitos.