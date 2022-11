O imóvel desabou por volta das 8h desta quinta - Rede Social

O imóvel desabou por volta das 8h desta quintaRede Social

Publicado 17/11/2022 09:52 | Atualizado 17/11/2022 10:31

Rio- Um prédio desabou na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações de feridos ou desparecidos.



O imóvel fica localizado na Travessa Luz, na descida do Largo do Boiadeiro. De acordo com a corporação, o quartel da Gávea foi acionado às 8h25. Atuam nas buscas militares do quartel do Humaitá, do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra e do Serviço de Operações com Cães do 2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA).

De acordo com o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, por enquanto não há nenhuma vítima e equipes da prefeitura atuam no local.

"Acabei de ser informado do desabamento de uma casa na Travessa Luz, na Rocinha. As equipes da Subprefeitura já estão lá com os Bombeiros e por enquanto não temos nenhuma vítima. Estou em contato direto com os órgãos e com o prefeito Eduardo Paes para atualizações do incidente", publicou nas redes sociais.

Procurada, a Prefeitura do Rio informou que equipes da Defesa Civil estão a caminho do local. E que ainda não possuem maiores informações até o momento.

Em atualização