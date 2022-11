Incêndio atinge Projac na tarde desta sexta-feira (18) - Reproduão / Record TV

Incêndio atinge Projac na tarde desta sexta-feira (18)Reproduão / Record TV

Publicado 18/11/2022 13:40 | Atualizado 18/11/2022 14:07

Rio – Um incêndio atingiu parte dos Estúdios Globo, antigo Projac, localizado em Curicica, na Zona Oeste, no início da tarde desta sexta-feira (18).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o Quartel de Jacarepaguá foi acionado às 12h20 para um incêndio na Estrada de Curicica. A operação segue em andamento e, por enquanto, não há informação de vítimas.

Segundo informações divulgadas pela assessoria da TV Globo, o fogo atingiu o cenário da novela "Todas as Flores", da plataforma de streaming Globoplay, localizado na Cidade Cenográfica, nos Estúdios Globo. Ainda de acordo com a TV Globo, não havia profissionais no local no momento do incêndio. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. Não houve feridos, de acordo com a emissora, e as causas ainda estão sendo apuradas.

Sobre os efeitos do incêndio na produção e continuidade da novela, a TV Globo garantiu que não haverá impacto na obra, já que o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes, é reproduzido em estúdio.

* matéria em atualização