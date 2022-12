Homens armados correm pela Av. Martin Luther King, nas proximidades do Morro do Juramento - Reprodução de vídeo

Homens armados correm pela Av. Martin Luther King, nas proximidades do Morro do Juramento

Publicado 01/12/2022 18:25 | Atualizado 02/12/2022 07:32

Rio - Uma intensa troca de tiros em Thomaz Coelho, na Zona Norte do Rio, deixou pelo menos seis pessoas mortas, no fim da tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Miliar, equipes do 41º BPM (Irajá), com o apoio de outras unidades das zonas Norte e Oeste do Rio, realizaram uma operação conjunta nas Comunidades do Juramento, em Vicente de Carvalho, e do Chapadão, em Costa Barros. Confronto forçou a paralisação da circulação do metrô na estação da região.

No fim da tarde, quando as equipes saíram da Comunidade do Juramento, suspeitos da Comunidade do Juramentinho, que voltavam para tentar ocupar a comunidade que havia sido alvo da operação, atacaram os policiais e houve confronto. Quatro suspeitos foram atingidos e levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte, mas não resistiram aos ferimentos. Outros dois suspeitos, que também foram atingidos, morreram ainda na região da ação. Os agentes apreenderam sete fuzis e uma pistola calibre 50 na operação.

Moradores do Morro do Juramento afirmam nas redes sociais que o chefe do tráfico de drogas da comunidade, Rodrigo Barbosa Marinho, o 'Titio Rolinha', está entre os cinco mortos no confronto.

Titio Rolinha também era chamado de "general" por integrantes da facção e pretendia retomar o domínio das favelas do Antares e Rodo. No entanto, as polícias Militar e Civil não confirmaram a morte do traficante.



Imagens feitas de uma janela por um morador mostram um carro de polícia chegando na região, com a sirene ligada. Eles são recebidos por tiros. No vídeo, é possível ouvir os disparos perto da estação do metrô.

Intenso tiroteio entre policiais e criminosos deixa mortos em Thomaz Coelho, na Zona Norte



pic.twitter.com/2BlxpXwcpk

Em outra filmagem feita por um morador, suspeitos armados com fuzis correm pela calçada da Avenida Pastor Martin Luther King, em frente à estação de metrô Thomaz Coelho, em meio a sons de disparos de armamento pesado.

Durante tiroteio em Thomaz Coelho, imagens mostram criminosos armados correndo em calçada.



pic.twitter.com/8R22BQSBjz

Um outro registro flagra dois PMs colocando dois corpos na carroceria de uma picape. Eles, então, ouvem tiros e abaixam para se proteger.

A Avenida Pastor Martin Luther King Jr. ficou fechada na altura da região, para garantir a segurança da população. Às 19h23, a Polícia Militar informou que a via foi liberada e o policiamento foi reforçado.



Paralisação no metrô

Por conta da troca de tiros, a circulação do metrô foi interrompida durante 12 minutos. Imagens mostraram diversos passageiros que tiveram que sair as pressas do metrô devido ao tiros.

Devido ao intenso tiroteio em Thomaz Coelho, a circulação do metrô foi interrompida durante 12 minutos.



pic.twitter.com/IYJzJadlvV

Em nota compartilhada no Twitter, o MetrôRio confirmou que a circulação da linha dois no sentido Botafogo x Pavuna já foi reestabelecido.

Por conta da ocorrência, o Centro de Operações Rio chegou a pedir a atenção ao motoristas para que evitassem a região.