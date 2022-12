Hospital Municipal Miguel Couto promove campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio - Freepik

Publicado 05/12/2022 14:39 | Atualizado 05/12/2022 16:48

Rio – O Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio, promove nesta sexta-feira (9), das 9h às 15h, uma campanha de doação de sangue. O objetivo da ação é reforçar o banco de sangue do Hemorio, que fornece derivados de material sanguíneo para mais de 200 hospitais da rede pública do Rio de Janeiro, principalmente para emergências.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a doação é segura e, a cada bolsa coletada, quatro pessoas são beneficiadas. Após 24h, o organismo do doador começa a recompor algumas substâncias que foram retiradas, de forma que a coleta de sangue seguinte pode ser feita após oito semanas, para homens, e doze, para mulheres.

Para ser um doador de sangue é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto, pesar mais de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos – menores de idade devem estar com autorização do responsável. O voluntário não precisar estar de jejum e, trinta dias depois, pode pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra do sangue retirado.

Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercing devem aguardar seis meses para fazer a doação, em geral. Quem foi infectado pela covid-19 recentemente precisa aguardar dez dias após a recuperação.

A ação acontecerá no hall de entrada da emergência do Hospital Municipal Miguel Couto, localizada na Avenida Bartolomeu Mitre, número 1108, no Leblon.