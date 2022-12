Helicóptero da PM sobrevoa a região da Praça Seca nesta quarta-feira - Reprodução/TV Globo

Helicóptero da PM sobrevoa a região da Praça Seca nesta quarta-feiraReprodução/TV Globo

Publicado 07/12/2022 07:57 | Atualizado 07/12/2022 07:59

Rio - Moradores do Bateau Mouche, no bairro da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, vivem uma manhã de tensão, nesta quarta-feira (7), um dia após a morte do sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Ângelo Rodrigues de Azevedo, ao ser baleado na cabeça, durante uma ação na comunidade. Nas redes sociais, relatos afirmam que um helicóptero da Polícia Militar está sobrevoando a região e que já ocorreram trocas de tiros.

"A Praça Seca tá uma loucura, com helicópteros e 'polícias' pra tudo quanto é lado! Tô passando mal de desespero já", desabafou um morador. "Começou o tiroteio aqui. Deve ser operação da PM pelo assassinato do Sgt do BOPE ontem na Praça Seca", comentou outro. "Helicóptero sobrevoando a região da Praça Seca. Que Deus proteja as pessoas de bem", pediu mais um. "E pensar que a Praça Seca já foi a

"Zona Sul" de Jacarepaguá. Hoje tenho medo de passar até durante o dia", lamentou um internauta.

Na noite desta terça-feira (6), após a operação, moradores fizeram um protesto e atearam fogo em entulhos na Rua Cândido Benício, que chegou a ficar interditada, na altura da estação do BRT do Ipase. Segundo relatos, além do policial militar, um suspeito teria morrido na ação. De acordo com uma publicação, a manifestação foi ordenada por traficantes, que teriam mandado os residentes descerem da comunidade para "implantar o caos" na região.



Morro do Bateau Mouche, região da Praça Seca | RJ.



A informação que chega é de que um sargento do Bope foi assassinado com um tiro na cabeça e um morador foi atingido por bala perdida.



06/12/22. pic.twitter.com/M6I4zEANjv — Lucia P (@Bokkie105726191) December 7, 2022

Além disso, circula nas redes sociais um comunicado atribuído à lideranças do Comando Vermelho, que ordena os moradores a realizaram um novo ato na manhã desta quarta-feira, a partir das 10h, em um ponto de moto táxi da favela. No aviso, os criminosos dizem que a manifestação é motivada pela "covardia do Estado" pela morte de um traficante e pela presença de militares na comunidade, que seria para matar outros criminosos. No texto, os bandidos autorizam ainda que ônibus do BRT sejam incendiados.

"Pode tacar fogo em tudo, até em BRT, já que o Estado quer peitar, nós vamos mostrar a nossa força e defender nossa favela. Amanhã é para descer geral, porque na hora de pedirem gás e remédio para nós, 'nós dá', então contamos com o apoio de vocês para manter a paz da nossa comunidade. 'Tamo cheio de ódio'", ameaça o comunicado, que é assinado como "a firma". Confira abaixo. O policiamento ostensivo chegou a ser reforçado no bairro na noite de ontem, mas a Polícia Militar ainda não informou se há operação na Praça Seca nesta quarta-feira.



Traficantes ordenam manifestação em represália a morte de criminoso Reprodução/Redes Sociais

PM foi morto com tiro na cabeça



O sargento Ângelo Rodrigues de Azevedo morreu no final da tarde desta terça-feira, após ser atingido com um tiro na cabeça, quando equipes do Bope foram atacadas em uma área de mata da comunidade Bateau Mouche, durante uma ação para reprimir a circulação de criminosos na região. Houve um intenso tiroteio e o policial foi baleado.



A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada por outros militares até o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. O policial tinha 48 anos, estava na corporação desde 2000 e deixa a mulher e três filhos. Ainda não há informação de hora e local do sepultamento do sargento. O Disque Denúncia divulgou um cartaz que pede informações para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), sobre informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do PM.



Somente em 2022, 56 agentes de segurança foram mortos em ações violentas, sendo 37 da Polícia Militar; cinco da Polícia Civil; cinco da Marinha do Brasil; dois da Policia Penal (Seap); dois do Corpo de Bombeiros; um da Policia Rodoviária Federal (PRF); um do Departamento Geral de Ações Socioducativas (Degase); um da Guarda Municipal; um da Aeronáutica; e um do Exército. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.