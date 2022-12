O caso de morte após afogamento foi registrado na 82ª DP (Maricá), que investiga o ocorrido - Arquivo MAIS

Publicado 26/12/2022 18:04

Rio – Familiares das duas crianças mortas após afogamento, neste domingo de Natal (25), em Maricá, na Região Metropolitana, se despediram em enterro no Cemitério Municipal de São Gonçalo, na mesma região, na tarde desta segunda-feira (26).

Segundo relatos, as crianças, uma menina de 2 anos e um menino de 4, eram primos e estavam brincando na piscina quando se afogaram. Elas chegaram a ser levadas pela família até um hospital da cidade, mas não resistiram.



Segundo a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, as crianças deram entrada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, ambos com estado de saúde grave.



Apesar da tentativa de salvamento, o menino não resistiu. Já a menina chegou a ser estabilizada e foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, mas também acabou morrendo na unidade.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 82ª DP (Maricá). Investigações estão em andamento para esclarecerem as circunstâncias das duas mortes.