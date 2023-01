Ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana) - Reprodução Google

Publicado 02/01/2023 16:50 | Atualizado 02/01/2023 17:28

Rio - Policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam, nesta segunda-feira (2), o motorista de ônibus que atropelou e matou um homem na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, na Zona Sul, na manhã deste domingo (1º), logo após o réveillon. Gilson Castro Silva, de 58 anos, morreu no local.

Segundo a Polícia Civil, os agentes conseguiram provas que responsabilizam o homem como autor do crime, considerado como homicídio culposo.

A equipe da 12ª DP realizou investigações que incluíram a análise de imagens e depoimentos de testemunhas e apuraram que houve intenção do motorista em atropelar a vítima. Gravações obtidas pelos policiais mostram o momento exato em que o homem é atropelado e arrastado por alguns metros.A partir das evidências e dos relatos de diversas testemunhas que presenciaram os fatos, a prisão do autor foi pedida no Plantão Judicial da Capital e um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio doloso foi cumprido.Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 5h15 na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura da Praça do Lido. O trânsito no local estava bloqueado até as 5h devido ao Réveillon realizado na praia de Copacabana.Ainda de acordo com a Corporação, equipes do quartel de Copacabana chegaram no local e encontraram a vítima já em óbito. Testemunhas disseram que o homem chegou a ser arrastado pela roda do veículo.