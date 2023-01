Gabriel de Souza Ramos, de 10 anos - Divulgação

Publicado 04/01/2023 14:02

Rio - Gabriel de Souza Ramos, de 10 anos, desapareceu enquanto estava no quintal da sua casa por volta das 16h, na Rua Mário Calderaro, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, na tarde de terça-feira (3).

A família tem procurado o menino desesperadamente. Até o momento não se sabe o que aconteceu.

O caso foi registrado na 26ª DP (Todos os Santos) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que dará continuidade às investigações.

Se tiver alguma informação, entre em contato através dos telefones (21) 2286-8337 ou (21) 98596-5296