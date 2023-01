Com gols e títulos, Roberto Dinamite fez a alegria de muitos torcedores do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/01/2023 14:27 | Atualizado 08/01/2023 15:45

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) publicou em seu Twitter, neste domingo (8), que o trecho da Avenida General Américo de Moura, em frente ao Estádio de São Januário, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, passará a se chamar Avenida Roberto Dinamite. A mudança será em homenagem ao ex-deputado e ídolo do Clube do Vasco da Gama. De acordo com ele, o decreto será publicado na próxima terça-feira (10) no Diário Oficial.