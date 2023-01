Ao lado de líderes de Poderes estaduais, Castro afirma que só vai prender golpistas, caso se neguem a desmobilizar acampamento - Beatriz Perez/Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 11:29 | Atualizado 09/01/2023 11:44

Rio - O governador do Estado do Rio, Claudio Castro, afirmou que a polícia militar só atuará na desmobilização do acampamento golpista no Comando Militar do Leste, no Centro do Rio, se houver pedido dos militares.

"A PM está em contato direto com o Comando Militar do Leste. Eles deixaram bem claro que até o fim do dia irão cumprir a decisão (do STF)", disse.



O ministro Alexandre de Moraes determinou na noite de domingo a desmobilização em 24 horas de todos os acampamentos de extremistas. Castro afirmou que só haverá prisão de extremistas caso eles resistam a desmobilizar o acampamento.

"A prisão acontecerá se as pessoas não saírem", afirmou.



Poderes constituídos fazem grupo de inteligência



Na reunião desta segunda-feira no Palácio Guanabara, os chefes dos poderes constituídos do Estado do Rio decidiram montar um grupo para compartilhar informações de inteligência sobre ameaças de violência.



Participaram do encontro o Governador Cláudio Castro com secretários, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André Ceciliano, o desembargador Henrique Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o procurador geral de justiça do MP, Luciano Mattos, a defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia Cardos e o presidente do TRF, Guilherme Calmon.

"Iremos compartilhar informações de inteligência para monitorar os grupos em tempo real e lançaremos uma nota em conjunto hoje com o posicionamento do Estado do Rio de Janeiro sobre os atos antidemocráticos", afirmou Castro.



O governador disse que conversou com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, na manhã desta segunda-feira e que o estado caminha para um dia tranquilo. "Estamos trabalhando para que não tenha nenhum ato de violência", tranquilizou.

Castro afirmou também que participou de uma reunião do fórum de governadores no domingo sobre o tema, mas que não irá a Brasília nesta segunda-feira. Ele disse que decidiu ficar no Rio por conta de uma manifestação marcada para o início da noite desta segunda-feira. "Fiz uma ponderação de hoje não ser um dia adequado. Não irei pelo motivo da grande manifestação prevista para hoje, que não temos ideia da proporção que irá tomar", disse.



O presidente da Alerj, André Ceciliano, acrescentou que além do ato democrático marcado para hoje no Centro do Rio, grupos golpistas também estariam marcando uma manifestação para o mesmo lugar.



O governador Cláudio Castro registrou que o presidente da Alerj está azeitando o diálogo entre o executivo do estado e o Governo Federal. "Tenho feito contato direto com o Governo Federal para que não deixasse se instalar nenhuma espécie de confusão no Rio de Janeiro ", garantiu.