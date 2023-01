Kamilly de Assis, de 35 anos, foi morta durante um tiroteio em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 09/01/2023 16:53

Rio - Uma mulher morreu e outras nove pessoas ficaram feridas durante um tiroteio na madrugada desta segunda-feira (9), na praia de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. Kamilly de Assis, de 35 anos, foi a única vítima fatal do crime. Entre os feridos está o secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, Fagner Azeredo, que é irmão da prefeita do município, Francimara Azeredo.



O grupo de pessoas havia participado do primeiro final de semana do Verão da Família 2023 de São Francisco de Itabapoana (SFI), que contou com shows promovidos pela prefeitura durante o domingo (8). Segundo informações iniciais, por volta das 2h de segunda-feira (9), já com o evento encerrado, um homem teria disparado contra um rapaz por ele ser de uma facção rival. No entanto, os disparos acabaram atingindo outras pessoas.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 8ºBPM (Campos dos Goytacazes) foi acionada para verificar informação de disparos de arma na Avenida Campista, em Guaxindiba. No local, os policiais encontraram Kamilly caída no chão e ferida. A equipe foi informada de que outras vítimas teriam sido feridas e socorridas ao Hospital Manoel Carola. Ainda de acordo com o comando, a unidade já identificou o suspeito e realiza buscas para localizá-lo. A ocorrência está em andamento na 147ª DP (São Francisco de Itabapoana).

A assessoria de imprensa do secretário Fagner publicou uma nota nesta manhã informando que o estado de saúde dele é estável e que ele seguirá em observação médica por 48 horas no Hospital Ferreira Machado em Campos dos Goytacazes. A nota informa ainda que o irmão da prefeita foi atingido por dois tiros.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano também prestou condolências à família da vítima que morreu e todas aquelas que foram atingidas, mas que sofreram ferimentos leves e estão fora de perigo. Os feridos permanecem no Hospital Municipal Manoel Carola em São Francisco.

Despedida à Kamilly

O corpo de Kamilly será sepultado nesta segunda-feira (9), no Cemitério de São Francisco de Itabapoana, às 17h. Ela deixa quatro filhos menores de idade. Tristes com a perda para a violência, amigos da vítima fizeram homenagens para ela nas redes sociais. "Descansa em paz. Menina alegre e sempre de alto astral. Minha amiguinha das brincadeiras e das tardes de gargalhadas saudáveis na casa da tia Marlene. Que papai do céu a receba num melhor lugar"; "Você me ensinou ser mãe, assim como você era para seus filhos. Você me ensinou a nunca desistir da vida e agora como vou viver sem seus conselhos seus puxões de orelha? Olharei seus filhos por você, te amamos pra sempre, você nos marcou eternamente", escreveram alguns amigos da mulher.