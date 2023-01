Parceria entre o UFC e a Fit Combustíveis levou crianças para conhecer lutadores - Divulgação

Publicado 24/01/2023 13:48

Rio - Em uma iniciativa da Fit Combustíveis, a marca ampliou sua participação como patrocinador do UFC com eventos e ativações antes, durante e após a luta. Destaque para a ação com as crianças da Usina dos Campeões, que puderam conhecer os lutadores e participar de um momento icônico do UFC 283: a pesagem.



O intuito das ativações, promovidas pelo FIT | UFC, combustível fruto da união entre a Fit Combustíveis e o UFC, foi gerar visibilidade para a parceria e se aproximar do público que é apaixonado pela modalidade.



Uma das principais ações promovidas pela Fit Combustíveis antecedeu a luta e foi a mais marcante, pela emoção gerada. O evento realizado no dia 16 de janeiro, na Usina de Campeões, permitiu às crianças do projeto conhecerem os atletas do UFC: Glover Teixeira, Jessica Andrade e Warlley Alves.



Posteriormente, no dia 20, as crianças puderam participar do evento de pesagem dos lutadores, onde estiverem pertinho de seus ídolos na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. É possível ver como foi a visita a ambos os momentos no Instagram da Fit e da Refit.



No dia da luta, a Fit Combustíveis também teve dois estandes localizados no UFC Vila, com duas ativações para os espectadores se divertirem. Na primeira, chamada UFC Champion, o Cinturão e as luvas oficiais do evento estiveram disponíveis para fotos.



Na segunda área, os fãs encontraram o UFC Encarada. Nessa ativação, o visitante escolheu um dos 4 lutadores das lutas valendo o cinturão que acontecem no evento para tirar uma foto fazendo a tradicional encarada.



Combustível FIT | UFC



Principal distribuidora de combustíveis de postos Bandeira Branca dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, a FIT Combustíveis, em parceria com o UFC, maior organização de MMA do mundo, produziu a linha de combustíveis aditivados de série FIT | UFC com maior octanagem (RON 93). A gasolina e o diesel são produzidos pela refinaria Refit e recebem o exclusivo aditivo diretamente na origem, antes de seguirem para a distribuição.



A linha de combustíveis traz duas opções de gasolina com maior octanagem (RON 93): a comum aditivada e a super aditivada. A FIT | UFC tem maior poder de limpeza e performance, graças a sua exclusiva fórmula e a concentração ideal de aditivos que garantem maior vida útil ao motor e menor emissão de gases poluentes.



Usina de Campeões



O projeto social mantido pela refinaria Refit atende 250 crianças e jovens de 7 a 20 anos das comunidades no entorno da empresa, na região do bairro de Manguinhos. A Usina de Campeões oferece aulas de judô, jiu-jitsu, muay thai, luta olímpica, boxe, capoeira e taekwondo no contra turno escolar. Além de poderem praticar todas as modalidades, os alunos ainda recebem uma cesta básica mensal, lanche no local e assessoria social e jurídica para a família.



A usina foi idealizada pelo empresário Ricardo Magro em parceria com Pedro Rizzo, mito do MMA e ex-lutador do UFC que tem no currículo dezenas de títulos nacionais e internacionais e que já treinou vários lutadores profissionais. O projeto nasceu da ideia de oferecer oportunidades de vida por meio do esporte, seguindo os preceitos das artes marciais, como disciplina, dedicação, perseverança, ética, trabalho em equipe e respeito.