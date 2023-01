Ônibus tombou no canteiro da Serra de Petrópolis - Reprodução

Ônibus tombou no canteiro da Serra de PetrópolisReprodução

Publicado 29/01/2023 11:12

Rio - Um ônibus de turismo tombou e deixou cerca de 20 passageiros feridos na madrugada deste domingo (29) na descida da Serra de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Duas pessoas tiveram ferimentos graves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a Concer, concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu por volta de 5h no km 87 da BR-040. O ônibus transportava cerca de 50 passageiros de Juiz de Fora, em Minas Gerais, até a Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio. O veículo tombou no canteiro esquerdo da pista. Ainda não há informações sobre o que gerou o acidente.

A empresa ainda informou que 26 passageiros foram atendidos e removidos por equipes da própria concessionária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros para os hospitais Santa Teresa, em Petrópolis, e Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O restante dos passageiros que estavam no veículo foram liberados no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve 23 feridos, um número diferente do que a concessionária informou, sendo três pessoas levadas para o Hospital Santa Teresa pelos militares. Dessas três, duas tiveram ferimentos graves, de acordo com a PRF. Não houve vítimas fatais.

Por causa do acidente, o trânsito no trecho ficou sendo desviado por refúgio da pista. A concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade após o Túnel do Ouriço. Por volta das 10h30, as equipes já estavam removendo o ônibus do local.