Luana Nascimento Lemos, de 28 anos, foi vista pela última vez na Zona Norte do Rio, no último dia 25 - Divulgação

Publicado 02/02/2023 15:58 | Atualizado 02/02/2023 16:02

Rio - Policiais do 19º BPM (Copacabana) encontraram nesta quinta-feira (2), em Copacabana, na Zona Sul do Rio, a mulher grávida que desapareceu a caminho da maternidade . Segundo os agentes, Luana Nascimento de Lemos, de 28 anos, estava desorientada e foi levada à 12ª DP (Copacabana) para ser interrogada. Familiares a procuravam desde o dia 25 de janeiro, quando, segundo a gestante, iria realizar uma cesariana. Ela havia sido vista pela última vez no bairro do Riachuelo, na Zona Norte do Rio.